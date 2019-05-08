Татарстанская таможня назвала наиболее частые нарушения на границе

C начала 2019 года наиболее частыми правонарушениями, которые были вскрыты татарстанскими таможенниками, оказались превышение норм ввоза алкогольной и табачной продукции, ввоз кастетов ножей и дубинок, товаров коммерческой деятельности, а также превышение ввоза и вывоза наличных денежных средств. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Татарстанской таможни генерал-майор Альберт Мавликов.

Всего с начала года в отношении физических лиц, нарушивших таможенные правила, было возбуждено 239 дел об административных правонарушениях.



Ранее в аэропорту Казани таможенники нашли в багаже пассажира монеты времен Третьего рейха.