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Татарстанская таможня назвала наиболее частые нарушения на границе

13:40, 08.05.2019
Татарстанская таможня назвала наиболее частые нарушения на границе
Фото: realnoevremya.ru

C начала 2019 года наиболее частыми правонарушениями, которые были вскрыты татарстанскими таможенниками, оказались превышение норм ввоза алкогольной и табачной продукции, ввоз кастетов ножей и дубинок, товаров коммерческой деятельности, а также превышение ввоза и вывоза наличных денежных средств. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Татарстанской таможни генерал-майор Альберт Мавликов.

Всего с начала года в отношении физических лиц, нарушивших таможенные правила, было возбуждено 239 дел об административных правонарушениях.

Ранее в аэропорту Казани таможенники нашли в багаже пассажира монеты времен Третьего рейха.

Общество Татарстан
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