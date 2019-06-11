Российский автомобильный рынок занял пятое место в Европе

Автомобильный рынок России оказался на пятом месте в рейтинге рынков европейских стран по итогам продаж. Данные за май текущего года приводит аналитическое агентство «Автостат».

Согласно подсчетам экспертов, в России за указанный период времени было реализовано 129 тысяч автомобилей без учета коммерческих моделей.

На первом месте находится Германия с показателем в 332 962 машины. Далее следует Италия (197 307 автомобилей), Франция (193 948). На четвертом месте находится Великобритания (183 724).

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей с механической коробкой передач.