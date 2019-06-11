В России число киберпреступлений за четыре месяца 2019 года выросло на 55 процентов

В России за январь — апрель наибольший рост преступлений зафиксирован в компьютерной сфере и с использованием интернета. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.



«Самый значительный рост (+55,2%) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации — 77 109», — говорится на сайте Генпрокуратуры РФ.



Всего за отчетный период зарегистрировано почти 667 тыс. преступлений, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Совокупный ущерб от преступлений за первые четыре месяца 2019 года составил 232,5 млрд рублей, что на 25% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Ранее сообщалось, что в 2018 году ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере составил 171 млрд рублей.

