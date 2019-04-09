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Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году

09:55, 09.04.2019
Генпрокуратура оценила ущерб от нарушений в кредитно-финансовой сфере в 2018 году
Фото: pixabay.com

В 2018 году ущерб от преступлений в кредитно-финансовой сфере в России увеличился с с 63,7 (в 2017 году) до 171 млрд рублей. Об говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившим в Совет Федерации.

Размер материального ущерба «по оконченным и приостановленным уголовным делам экономической направленности» вырос с 226,5 до 396,7 млрд рублей, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году увеличился с 39,6 до 65,7 млрд рублей.

Происшествия
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