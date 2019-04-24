Минприроды РФ планирует расширить список животных, которых нельзя держать дома
Министерство природных ресурсов и экологии России разработало новый список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях.
В расширенный перечень попали крокодилы, тарантулы, сервалы, обыкновенные лисицы, трехкоготные мягкотелые черепахи, питоны (их длина не должна превышать четыре метра), а также каймановые черепахи (с размером панциря более 30 см), росомахи и медоеды.
Кроме того, под запретом могут оказаться макаки, филины, вараны, гиены и другие животные, передает Агентство городских новостей «Москва».
В настоящее время полный и окончательный вариант списка еще не утвержден, в нем возможны корректировки.
Напомним, ранее депутат Госдумы РФ предложил ввести разрешение на содержание бойцовских собак.Общество
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