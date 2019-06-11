Адвокат Голунова: полиция не нашла его отпечатков на изъятых при обыске предметах

Следствие не нашло отпечатков пальцев корреспондента «Медузы» Ивана Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах.

«Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев», — передает ТАСС слова адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Ранее он заявил, что уголовное дело Голунова истребовала у полиции Генпрокуратура.

Напомним, что Голунова задержали в Москве 6 июня. Согласно протоколу досмотра, у журналиста нашли около 4 г метилэфедрона. Однако сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили. Расследователь связывает это со своей работой и считает, что дело сфабриковано по заказу банды, занимающейся похоронным бизнесом.