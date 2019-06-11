Минобороны РФ развернуло новый танковый полк у западной границы России

На границе в Смоленской области Минобороны России развернуло новый танковый полк в составе 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В ведомстве отметили, что полк усилит боевые возможности мотострелковой дивизии. Воинскую часть вооружат современными образцами боевой техники, в том числе танками Т-72БА, боевыми машинами пехоты БМП-2, инженерной техникой, комплексами ПВО, разведки, ремонтно-эвакуационной и медицинской техникой, передает «РГ».

20-я общевойсковая армия является самым крупным объединением войск в составе Вооруженных сил РФ. Она развернута на западных границах России.

Напомним, ранее сообщалось, что в России может появиться «генетический паспорт» военнослужащего.