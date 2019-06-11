На реконструкцию вокзала в Зеленодольске могут потратить 1,2 млрд рублей

На реконструкцию вокзала «Зеленый Дол» в Зеленодольске планируют потратить 1,2 млрд рублей. Об этом рассказал замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.



По его словам, сейчас идет подготовка к проектным работам. Реконструкцию планируют завершить до 2021 года.

Черемнов также добавил, что в настоящее время уточняется окончательная сумма проекта, после этого на вокзале начнутся строительно-монтажные работы.

Кроме того, пока нет ясности, будет ли вокзал оборудован тоннелем либо будет построен объединенный пешеходный переход, передает ИА «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что АО «Аэропорт «Бегишево» направит на строительство нового международного терминала 769,6 млн рублей.

