Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американская компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом. Данные опубликованы в рэнкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Стоимость Amazon выросла за год в полтора раза — до 315 млрд долларов. Отмечается, что за последние годы корпорация превратилась в «бренд-экосистему».

На втором месте находится Apple с показателем в 309,5 млрд долларов, Google опустился на третью позицию — 309 млрд долларов. Далее в списке идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.

Стоит отметить, что в рейтинге вновь нет российских компаний.

Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP. Учитываются финансовые показатели и отзывы потребителей.

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