Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста Сэмюэла Уильямсона, создавшего методику сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.

Согласно полученным расчетам, Рокфеллер, состояние которого равнялось к 1937 году около 1,5 млрд долларов, при учете инфляции и его доли от ВВП США (1,6%) был в три раза богаче основателя Amazon Джеффа Безоса с 117 млрд долларов.

Получается, что по методике Уильямсона состояние Джона Рокфеллера равнялось бы на сегодня 331 млрд долларов.

Кроме того, таким образом на сегодня состояние сталелитейного магната Эндрю Карнеги составляло бы 321 млрд долларов, а железнодорожного «короля» Корнелиуса Вандербильта — 238 млрд долларов.

Также отмечается, что король Вильгельм Завоеватель владел землями, которые можно было сейчас оценить в 203 млрд долларов. Состояние римского консула Марка Красса оценивалось бы на сегодня в 210 млрд долларов.

Напомним, по мнению ученых, самым богатым человеком в истории был западноафриканский король Манса Муса.