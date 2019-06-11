Новым директором Пермского бизнес-инкубатора назначен Руслан Хабибуллин

Исполняющим обязанности директора МКУ «Пермский центр бизнеса» (бизнес-инкубатор) назначен Руслан Хабибуллин.

К своим обязанностям Хабибуллин приступил 21 мая. До этого он работал специалистом в бизнес-инкубаторе, позже руководил мастерской технического творчества MakerSpace. Также он трудился гендиректором в ряде коммерческих фирм, пишет «Коммерсант».

Экс-руководитель бизнес-инкубатора Андрей Новиков покинул должность по собственному желанию.

Напомним, ранее экс-губернатор Пермского края создал благотворительный фонд.