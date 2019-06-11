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Новым директором Пермского бизнес-инкубатора назначен Руслан Хабибуллин

07:23, 11.06.2019
Новым директором Пермского бизнес-инкубатора назначен Руслан Хабибуллин
Фото: скриншот - facebook.com

Исполняющим обязанности директора МКУ «Пермский центр бизнеса» (бизнес-инкубатор) назначен Руслан Хабибуллин.

К своим обязанностям Хабибуллин приступил 21 мая. До этого он работал специалистом в бизнес-инкубаторе, позже руководил мастерской технического творчества MakerSpace. Также он трудился гендиректором в ряде коммерческих фирм, пишет «Коммерсант».

Экс-руководитель бизнес-инкубатора Андрей Новиков покинул должность по собственному желанию.

Напомним, ранее экс-губернатор Пермского края создал благотворительный фонд.

Справка

МКУ «Пермский центр бизнеса» — это муниципальное учреждение департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми, основной целью которого является развитие предпринимательства на территории города. Это единственное муниципальное учреждение департамента и всего функционального блока «Экономика и финансы» администрации города Перми. Учреждение создано в 2011 году.

Бизнес
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