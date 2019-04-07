Экс-губернатор Пермского края создал благотворительный фонд
Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов зарегистрировал в Перми благотворительный фонд под названием «Норпексаль Фонд».
Регистрация фонда состоялась 19 марта. Бывший региональный руководитель отказался раскрывать цели и задачи фонда.
«У меня нет планов делать деятельность этого фонда публичной», — цитирует Чиркунова «Коммерсант».
Стоит отметить, что Чиркунов руководил регионом с 2004 по 2012 год. После ухода с должности вернулся в бизнес.
Напомним, ранее сообщалось, что самым богатым в правительстве может стать экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев.Общество
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