В России рост реальных зарплат в апреле замедлился до 1,6%

Рост реального размера заработной платы в России в апреле замедлился до 1,6% в годовом выражении по сравнению с мартом, когда зарплаты выросли на 2,3%.

За январь — апрель рост реальных зарплат составил 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом среднемесячная зарплата в номинальном выражении в апреле составила 47 тыс. 20 рублей, увеличившись на 6,9% по сравнению с апрелем 2018 года, следует из данных Росстата.

Ранее в ИНП РАН рассказали, что 2020 году рост реальных доходов россиян составит 2,9%.

