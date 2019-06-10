МЧС РТ: пожар на пороховом заводе не представляет угрозы для населения Казани

Сегодня в 15.52 поступило сообщение о пожаре на территории Казанского порохового завода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщалось, что горит кровля 4-этажного производственного здания на площади 300 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, нет угрозы пороховым и взрывчатым веществам. В 16.54 пожар удалось локализовать на площади 300 кв. метров. Пожар произошел в законсервированном здании, где проходили ремонтные работы. В тушении участвуют 93 человека и 32 единицы техники.

Напомним, в Казани наказали условными сроками виновных в смертельном ЧП на пороховом заводе. Речь идет о взрыве 9 тонн спецпродукции на Казанском пороховом заводе в декабре 2016 года, когда одна работница предприятия погибла, а две получили травмы.

