В новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности

Межведомственная рабочая группа по подготовке нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) накануне рассмотрела три из шести разделов концепции нового кодекса, а также подраздел, посвященный правовой помощи по делам об административных правонарушениях.

Первый раздел направлен на пересмотр действующего законодательства об административных правонарушениях и подготовке нового кодекса. Во втором разделе речь идет о понятии, принципах и субъектах административной ответственности, возрасте привлечения к административной ответственности, административном наказании и его назначении и т. д.

Нововведением кодекса могут стать институты освобождения от административной ответственности и наказания, замены такого наказания, отсрочки, рассрочки и его приостановления, а также приостановления течения сроков давности, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Заниматься разработкой документа будет Минюст и Минэкономразвития.

В поручении сказано, что создание нового КоАП необходимо для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».