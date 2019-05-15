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В новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности

00:12, 15.05.2019
В новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности
Фото: buinsk.tatarstan.ru

Межведомственная рабочая группа по подготовке нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) накануне рассмотрела три из шести разделов концепции нового кодекса, а также подраздел, посвященный правовой помощи по делам об административных правонарушениях.

Первый раздел направлен на пересмотр действующего законодательства об административных правонарушениях и подготовке нового кодекса. Во втором разделе речь идет о понятии, принципах и субъектах административной ответственности, возрасте привлечения к административной ответственности, административном наказании и его назначении и т. д.

Нововведением кодекса могут стать институты освобождения от административной ответственности и наказания, замены такого наказания, отсрочки, рассрочки и его приостановления, а также приостановления течения сроков давности, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Заниматься разработкой документа будет Минюст и Минэкономразвития.

В поручении сказано, что создание нового КоАП необходимо для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности».

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