Врио главы Курганской области предложил объединить регион с Тюменской областью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента с инициативой объединить свою область с Тюменской.

По информации источников РБК, Шумков приводит экономические доводы, связанные с тем, что объединение с Тюменской областью может способствовать развитию Курганской области, где сегодня отсутствуют точки роста.



«Многие жители Курганской области ездят на заработки в Тюмень, так что в регионе идея объединения нашла бы поддержку», — говорит близкий к руководству области источник.

В пресс-центре правительства Тюменской области заявили, что ничего про инициативу Шумкова не слышали. Пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко комментировать информацию не стал, передает «РИА Новости».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о необходимости создания в России метрополий. По его словам, одной из них должна стать агломерация, объединяющая Казань, Самару, Тольятти и Ульяновск.

