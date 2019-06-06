Путин рассказал, какая стоимость нефти устроит страну

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заметил, что Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, сообщают «Ведомости».

С его слов, страну вполне устраивает стоимость нефти на уровне $60—65 за баррель. Путин подчеркнул, что в бюджете страны заложена стоимость нефти в $40 за баррель. Президент отметил, что в Саудовской Аравии этот показатель выше, поэтому страна стремится повысить стоимость нефти. Путин подчеркнул, что Россия не планирует вступать в ОПЕК.

Напомним, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.

