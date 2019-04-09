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Татарстан станет пилотным регионом по развитию спорта на селе

15:42, 09.04.2019
Татарстан станет пилотным регионом по развитию спорта на селе
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня на совещании по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в Министерстве спорта РФ состоялось подписание соглашения с Министерством спорта РТ о создании в Татарстане экспериментальной площадки по развитию спорта на селе.

Подписи под соглашением поставили замминистра спорта РФ, руководитель федерального проекта «Спорт — норма жизни» Марина Томилова и министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Документ предусматривает совершенствование научно-методического обеспечения процесса вовлечения населения в занятия физкультурой и спортом на сельских территориях, передает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Напомним, что в декабре прошлого года Татарстан был признан лучшим субъектом РФ по версии Минспорта России.

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