На авиасалоне МАКС-2019 покажут самолет МС-21

Российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 представят публике на Международном авиационно-космическом салоне-2019. Об этом сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.



«Мы его до этого не показывали нигде специально для того, чтобы сделать это главной новинкой московского салона», — сказал Слюсарь.

По его словам, воздушное судно можно будет посмотреть не только снаружи, но и внутри, передает ТАСС.



Напомним, что авиасалон МАКС пройдет в городе Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

В конце апреля этого года авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

