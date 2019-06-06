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На авиасалоне МАКС-2019 покажут самолет МС-21

20:21, 06.06.2019
На авиасалоне МАКС-2019 покажут самолет МС-21
Фото: скриншот видео youtube.com

Российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 представят публике на Международном авиационно-космическом салоне-2019. Об этом сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

«Мы его до этого не показывали нигде специально для того, чтобы сделать это главной новинкой московского салона», — сказал Слюсарь.

По его словам, воздушное судно можно будет посмотреть не только снаружи, но и внутри, передает ТАСС.

Напомним, что авиасалон МАКС пройдет в городе Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

В конце апреля этого года авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.

ПромышленностьМашиностроение
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