На Волге в Ульяновске утонули двое египтян

Двое уроженцев Египта утонули на Волге в Ульяновске вечером в воскресенье, 9 июня.

Инцидент случился слева от въезда на Императорский мост. Шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочной станции, двое из них спустились по бетонной дамбе. Поскользнувшись, они скатились в воду.

На данной территории купаться запрещено, отметил в пресс-службе мэрии Ульяновска.

Водолазы обнаружили тела иностранцев в ночь на 10 июня. Погибшими оказались двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, прибывшие в город для поступления в один из университетов.

Напомним, ранее в Пермском крае два человека погибли во время сплава.