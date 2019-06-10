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На Волге в Ульяновске утонули двое египтян

09:45, 10.06.2019
На Волге в Ульяновске утонули двое египтян
Фото: pixabay.com

Двое уроженцев Египта утонули на Волге в Ульяновске вечером в воскресенье, 9 июня.

Инцидент случился слева от въезда на Императорский мост. Шестеро молодых людей отдыхали в районе лодочной станции, двое из них спустились по бетонной дамбе. Поскользнувшись, они скатились в воду.

На данной территории купаться запрещено, отметил в пресс-службе мэрии Ульяновска.

Водолазы обнаружили тела иностранцев в ночь на 10 июня. Погибшими оказались двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, прибывшие в город для поступления в один из университетов.

Напомним, ранее в Пермском крае два человека погибли во время сплава.

Происшествия
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