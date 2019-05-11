В Пермском крае два человека погибли во время сплава

В Пермском крае на сплавах по реке Вижай перевернулись катамараны, в результате погибли двое туристов, сообщают «Известия».

Инциденты произошли около поселка Пашия во время разных сплавов. 9 мая погибла 38-летняя женщина, 10 мая — 81-летний мужчина. Их тела были обнаружены, сейчас специалисты уточняют причины смерти. По предварительной информации туристы не регистрировались в МЧС, сплавлялись по реке самостоятельно. При этом в ведомстве рассказали о трех случаях опрокидывания катамаранов. Сейчас спасатели ищут мужчину, который предположительно утонул на реке Усьва.

Напомним, год назад в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии погибли туристы из Ульяновска — 61-летняя женщина и 75-летний мужчина.



Они в составе зарегистрированной туристической группы из девяти человек сплавлялись на катамаране по реке Кубани. Остальные семь человек не пострадали.

