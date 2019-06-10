Всемирный банк назвал пять рисков для экономики России

Всемирный банк в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.



По прогнозу банка, ВВП России по итогам 2019 года вырастет на 1,2%, с увеличением до 1,8% в 2019—2020 годах. Однако рост ВВП может не достигнуть и 1,2% при влиянии пяти негативных факторов.



Среди них Всемирный банк указывает возможное расширение экономических санкций против России, ухудшение настроений на финансовых рынках развивающихся стран и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть, значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях, а также недостаточно эффективную реализацию инфраструктурных проектов.



Ранее Всемирный банк сообщил, что российская экономика в 2018 году достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3%.

