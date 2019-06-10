В ходе диспансеризации почти у 200 тысяч россиян обнаружили рак

В ходе диспансеризации в России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований. Данные предоставил Минздрав РФ по итогам 2018 года.

Согласно статистике, показатель составил 910,3 случая на 100 тысяч человек. Частота впервые выявленных случаев рака шейки матки — 11,3 случая на 100 тысяч человек. В 68% случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии.

Рак молочной железы составил 73,3 случая на 100 тысяч россиян, рак толстой кишки и его придатка — 15,8 случая на 100 тысяч человек, передает RT.

Отмечается, что почти за всеми (97%) пациентами, у которых впервые обнаружили рак, было установлено диспансерное наблюдение.

Всего в прошлом году диспансеризацию прошли 21,9 млн россиян.

Напомним, ранее сообщалось, что в России создали первый таргетный препарат для лечения рака желудка.