В России создали первый таргетный препарат для лечения рака желудка

Российские ученые впервые создали инновационный таргетный препарат для лечения рака желудка.

На данный момент уже получено разрешение на проведение первой фазы расширенных клинических исследований.

«Рак желудка относится к опухолям с неблагоприятным прогнозом. При метастатических формах продолжительность жизни пациентов находится в пределах 12 месяцев. Только единичные препараты появились для лечения этой агрессивной опухоли. Эффективность нового препарата будет изучена как раз у пациентов, исчерпавших все ресурсы стандартной терапии», — сказал председатель правления Российского общества клинической онкологии, замдиректора по научной работе ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Сергей Тюляндин. -



Создатели считают, что наибольший выигрыш от терапии с помощью нового препарата получат пациенты с наличием определенного рецептора (мишени) в геноме, пишет «РГ».

На разработку и проведение всех доклинических исследований препарата ушло шесть лет. В дальнейшем может быть налажен его экспорт.



Ранее сообщалось, что в России работают над новой системой оказания онкологической помощи. Все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, не исключение и дорогие — радиология, химиотерапия, поддерживающее лечение.