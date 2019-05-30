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В России создали первый таргетный препарат для лечения рака желудка

21:59, 30.05.2019
В России создали первый таргетный препарат для лечения рака желудка
Фото: pixabay.com

Российские ученые впервые создали инновационный таргетный препарат для лечения рака желудка.

На данный момент уже получено разрешение на проведение первой фазы расширенных клинических исследований.

«Рак желудка относится к опухолям с неблагоприятным прогнозом. При метастатических формах продолжительность жизни пациентов находится в пределах 12 месяцев. Только единичные препараты появились для лечения этой агрессивной опухоли. Эффективность нового препарата будет изучена как раз у пациентов, исчерпавших все ресурсы стандартной терапии», — сказал председатель правления Российского общества клинической онкологии, замдиректора по научной работе ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Сергей Тюляндин. -

Создатели считают, что наибольший выигрыш от терапии с помощью нового препарата получат пациенты с наличием определенного рецептора (мишени) в геноме, пишет «РГ».

На разработку и проведение всех доклинических исследований препарата ушло шесть лет. В дальнейшем может быть налажен его экспорт.

Ранее сообщалось, что в России работают над новой системой оказания онкологической помощи. Все мероприятия по лечению входят в систему ОМС, не исключение и дорогие — радиология, химиотерапия, поддерживающее лечение.

ОбществоМедицина
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