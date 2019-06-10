СМИ сообщили об утечке данных около 900 тысяч россиян
В Сеть утекли данные порядка 900 тысяч клиентов «Альфа-Банка», «ОТП Банка» и «ХКФ Банка». Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, утечки случились в конце мая. Указанные в них данные были собраны несколько лет назад, при этом большая их часть до сих пор актуальна. Речь идет об именах, телефонах и паспортных данных.
В списке фигурируют преимущественно жители Северо-Западного федерального округа. Также в базе содержатся сведения о примерно 500 сотрудниках МВД и 40 работниках ФСБ.
В кредитных организациях пообещали разобраться в ситуации и проверить актуальность сведений.
Напомним, ранее сообщалось, что в открытый доступ попали паспортные данные Чубайса и Дворковича.Общество
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