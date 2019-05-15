В открытый доступ попали паспортные данные Чубайса и Дворковича

Паспортные данные главы «Роснано» Анатолия Чубайса и сопредседателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича попали в открытый доступ. Об этом заявил председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин.

Согласно опубликованному исследованию «Утечки персональных данных из открытых источников. Государственные информационные системы», в восьми информационных системах государственных органов в открытом доступе размещены около 360 тысяч записей с личными данными.

Среди них – паспортные данные, электронный почтовый адрес, СНИЛС, сведения о трудоустройстве, передает РБК.

Отмечается, что Бегтин описал алгоритм получения личных данных с ресурсов. Так, в реестре отчетов некоммерческих организаций Минюста опубликован документ Фонда инфраструктурных и образовательных программ, где указаны паспортные данные Чубайса.

Также в открытом доступе находятся личные данные экс-вице-премьера Александра Жукова, журналиста Владимира Соловьева и других.

Напомним, ранее в Сеть попали личные данные Бориса Джонсона и других британских политиков.