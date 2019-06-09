Глава «Ростеха» назвал «недобросовестной конкуренцией» заявление США об С-400

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал «недобросовестной конкуренцией» заявление Соединенных Штатов о несовместимости российских систем С-400 со стандартами Североатлантического альянса.

«Они (США) просто пытаются на нас давить. Давить даже не столько на нас, сколько на наших партнеров, заставляя их... не покупать у нас технику. Это просто недобросовестная конкуренция, самая настоящая» — сказал Чемезов в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.



Ранее Сергей Чемезов рассказал, что поставки российских систем С-400 в Турцию начнутся через 2 месяца.

