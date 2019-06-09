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Глава «Ростеха» назвал «недобросовестной конкуренцией» заявление США об С-400

19:29, 09.06.2019
Глава «Ростеха» назвал «недобросовестной конкуренцией» заявление США об С-400
Фото: скриншот видео ntv.ru

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал «недобросовестной конкуренцией» заявление Соединенных Штатов о несовместимости российских систем С-400 со стандартами Североатлантического альянса.

«Они (США) просто пытаются на нас давить. Давить даже не столько на нас, сколько на наших партнеров, заставляя их... не покупать у нас технику. Это просто недобросовестная конкуренция, самая настоящая» — сказал Чемезов в эфире программы «Итоги недели» на НТВ.

Ранее Сергей Чемезов рассказал, что поставки российских систем С-400 в Турцию начнутся через 2 месяца.

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