Автопроизводитель из Китая Great Wall запустил в России предприятие за $500 млн

Сегодня на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области китайский автопроизводитель Great Wall открыл завод, сообщает «Интерфакс».

На первом этапе в предприятие было инвестировано около $500 млн. В перспективе компания намерена вложить еще до 20 млрд рублей. Сейчас на заводе работает более 800 человек. На втором этапе реализации инвестпроекта появится еще тысяча рабочих мест. Предприятие будет выпускать кроссоверы, внедорожники и купе.



Напомним, ранее британское издание союза потребителей What Car? составило рейтинг самых ненадежных подержанных автомобилей. Его возглавил BMW 1-series.

