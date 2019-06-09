В России усложнили процедуру перевода квартир в нежилые помещения

С воскресенья в РФ вступили в силу изменения в законодательстве, усложняющие процедуру перевода жилых помещений в нежилые. Это затруднит бизнесу процесс открытия магазинов в жилых домах.

«Поправки вызваны множеством жалоб со стороны жителей многоквартирных домов на то, что в соседней квартире открыли магазин, салон красоты, баню, склад, офис, детский сад или хостел — все это так или иначе доставляет собственникам неудобство», — передает «Российская газета» слова руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александра Моора.

Согласно нововведениям, для перевода помещений в нежилые недостаточно согласия большинства собственников дома. Теперь собственникам потребуется согласие жильцов подъезда и ближайших к нежилому помещению квартир. Законом устанавливается, что именно подразумевается под прилегающими помещениями: они имеют общие стены, пол или потолок с той квартирой, что переводится в нежилое.