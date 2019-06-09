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В Перми ресторан «Живаго» переделают в торговый центр

11:24, 09.06.2019
В Перми ресторан «Живаго» переделают в торговый центр
Фото: google.com/maps / скриншот

Новые владельцы ресторанного комплекса «Живаго» в центре Перми планируют переделать здание в торговый центр.

На каждом из этажей пройдет ремонт и появятся торговые галереи, пишет «Коммерсант». На крыше может появиться фотостудия.

В комплекс «Живаго» входит трехэтажное кирпичное здание с подвалом и техническим этажом общей площадью 2,9 тыс. кв. м и земельный участок площадью 3 тыс. кв. м в Перми, на ул. Ленина, 37. Реконструировано в 2004 году на месте бывшего муниципального кафе «Юность».

Недвижимость
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