Самолет вылетающий из Антальи в Саратов задержался на 15 часов

Рейс авиакомпании Pegas Fly Анталья-Саратов задержался на 15 часов. Он должен был отправиться из Турции в Россию 8 июня в 15:05 по местному времени, но вылетел только в 6:15.

Самолет должен приземлиться в 10:10 по местному времени, передает агентство «Свободные новости».

Кроме того, продолжает отменять рейсы компания «Аэрофлот». Так, вчера, были отменены дневной рейс СУ-1378 Москва-Саратов и вечерний СУ-1379 Саратов-Москва. Сегодня утром в воздух не поднимется Sukhoi Superjet 100 рейса СУ-1376 Москва-Саратов, в обратном направлении не вылетит борт дневного рейса СУ-1377 Саратов-Москва.