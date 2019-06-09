В России вступил в силу штраф за повторную кражу электричества

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за кражу электричества. При повторном незаконном подключении к электрическим и тепловым сетям будет действовать штраф.

При повторном подключении размер штрафа составит 15—30 тысяч рублей для физлиц, передает «РИА Новости». Для должностных лиц эта сумма поднята до планки 80—200 тысяч рублей, для юрлиц — 200—300 тысяч рублей. Законодательство также предусматривает отстранение от деятельности для должностных лиц (от 2 до 3 лет).

При этом за первое подключение штрафы остались прежними: 10—15 тысяч рублей для физлиц и 100—200 тысяч для юрлиц.

Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Изменения приняты для защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на принадлежащие им энергоресурсы. В правительстве объяснили необходимость ужесточения наказания недостаточностью мер воздействия, предусмотренных сейчас Кодексом об административных правонарушениях.