Japan Tobacco: на российском рынке табака доля фальсификата превышает 10%

Японская компания Japan Tobacco подсчитала, что доля подделок на российском рынке табака достигает 10,3%. По оценке вице-президента компании Муцуо Иваи, российский бюджет недополучил из-за этого 72 млрд рублей.

Иваи убежден, что решить проблему серого рынка помогут технологии цифровой маркировки. Он напомнил, что в России внедряется цифровая маркировка сигарет и с июля реализация продукции без маркировки будет запрещена, передает «Интерфакс».

Japan Tobacco владеет такими брендами, как Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD. В России у компании пять фабрик. Как сообщил Иваи, объем инвестиций компании в российский рынок достиг $4,6 млрд.