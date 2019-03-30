Россия подала в IAAF 249 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) 249 заявок от легкоатлетов на получение нейтрального статуса. Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

По словам пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой, на утро 30 марта федерация получила заявки от 261 легкоатлета, 249 из них уже отправлены в IAAF, передает ТАСС.

Согласно регламенту, IAAF не может рассматривать индивидуальные заявки спортсменов, если к ним нет официального письма от ВФЛА. В документе должна быть представлена информация о заявителе. Кроме того, в заявке необходимо указать, согласна ли ВФЛА с тем, что спортсмен соответствует всем необходимым требованиям и поддерживает ли она данную заявку.

Ранее IAAF одобрила заявки 42 российских легкоатлетов на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов в 2019 году. Среди них чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене.