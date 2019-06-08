Умер председатель национального объединения татар Краснодарского края Василь Ягофаров

Скончался председатель национально-культурного объединения татар Краснодарского края «Болгар-К» Василь Ягофаров. Об этом сообщил заместитель председателя местной татарской национально-культурной автономии Юнус Хайров.

По его словам, причиной смерти Ягофарова стал оторвавшийся тромб, передает ИА «Татар-информ».

Юнус Хайров также рассказал, что в связи со смертью Василя Ягофарова перенесли Сабантуй, который должен был пройти в Краснодаре 9 июня.

Василь Ягофаров родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). В детстве с родителями переехал в Краснодар, затем — в Киров. После службы в армии он вернулся в Краснодар.

В 2003 году Василь Ягофаров вместе с Валерием Хайруллиным организовал татарскую национальную организацию «Болгар-К».



Напомним, что в конце мая в Самаре скончался исполнительный директор местной национально-культурной автономии татар Фархад Махмутов.

