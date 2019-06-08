Швецов не исключил своего ухода с поста гендиректора Sollers

Гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов не исключил, что покинет пост гендиректора и отойдет от оперативного управления компанией. Об этом он заявил в рамках ПМЭФ.



«Вполне возможно» — сказал Швецов отвечая на соответствующий вопрос



При этом он заявил, что ничего не слышал о возможном назначении на пост гендиректора компании Адиля Ширинова, недавно возглавившего УАЗ, передает «Интерфакс».

Напомним, что в конце мая гендиректор СП Ford Sollers Адиль Ширинов был назначен гендиректором Ульяновского автозавода, сменив Швецова на этом посту. При этом Ширинов остается во главе совместного предприятия Sollers и Ford.

