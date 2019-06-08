Кудрин рассказал о способах борьбы с «триллионной» коррупцией в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на ПМЭФ рассказал, что бороться с коррупцией в России необходимо за счет внедрения лучших практик по открытости органов государственной власти.



«Считаю, что если введем лучшие практики, которые используются в мире, по открытости органов власти, то минимум на 50 процентов мы с коррупцией справимся. С той самой жестокой, тайной, миллиардной, триллионной коррупцией» — сказал Кудрин.



Для этого, по мнению главы Счетной палаты, нужно предпринять три шага. Первый — обеспечить полноту и достоверность ведомственных баз данных.



«Второй шаг — понятным языком писать все наши шаги, наши законы, наши проекты излагать. Был хороший опыт, когда законопроекты выставлялись на дискуссию» — рассказал Кудрин.

Третьим шагом, как считает глава Счетной палаты, должен стать открытый диалог, передает «РИА Новости».



Ранее Алексей Кудрин заявил, что одной из приоритетных задач Счетной палаты станет создание механизмов предотвращения коррупции.

