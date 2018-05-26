На ПМЭФ-2018 заключили 550 соглашений почти на 2,4 триллиона рублей

В ходе работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано 550 соглашений на сумму 2,365 трлн рублей. Об этом заявил советник президента РФ, зампред оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он уточнил, что речь идет только об открытых соглашениях, не носящих характер коммерческой тайны, передает ТАСС.

Всего в форуме приняли участие 17 тыс. человек из 143 стран. В прошлом году ПМЭФ собрал более 14 тыс. участников. На полях форума 2017 года было подписано 386 соглашений на сумму около 2 трлн рублей.

Ранее стало известно, что участие в ПМЭФ-2018 обойдется крупнейшим российским госкомпаниям в 1,14 млрд рублей.