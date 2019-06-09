В Татарстане ожидается переменная облачность и до +27°С

Сегодня, 9 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +5°С до +10°С, на западе РТ — до +15°С. Максимальная температура днем — от +22°С до +27°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от + 22°С до +25°С.