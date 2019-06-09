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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +27°С

05:36, 09.06.2019
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +27°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 9 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +5°С до +10°С, на западе РТ — до +15°С. Максимальная температура днем — от +22°С до +27°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от + 22°С до +25°С.

Общество Татарстан
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