Сын Бари Алибасова о состоянии продюсера: «Опасности для жизни на данный момент нет»

Сын Бари Алибасова рассказал, что состояние музыканта и продюсера остается тяжелым, однако опасности для жизни нет.

«Общее состояние до сих пор стабильно тяжелое, опасности для жизни на данный момент нет, ждем два дня, чтобы понять, что делать с ожогами кишечника», — цитирует Бари Алибасова-младшего «Интерфакс».

Ранее PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин сообщил, что врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна.



Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени.

