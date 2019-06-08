Сын Бари Алибасова о состоянии продюсера: «Опасности для жизни на данный момент нет»
Сын Бари Алибасова рассказал, что состояние музыканта и продюсера остается тяжелым, однако опасности для жизни нет.
«Общее состояние до сих пор стабильно тяжелое, опасности для жизни на данный момент нет, ждем два дня, чтобы понять, что делать с ожогами кишечника», — цитирует Бари Алибасова-младшего «Интерфакс».
Ранее PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин сообщил, что врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна.
Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени.
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