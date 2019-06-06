Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Врачи ввели продюсера Бари Алибасова в состояние медикаментозного сна. Об этом сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин.



«Сегодня утром Бари Каримович был введен в искусственный сон. Это нормальная восстановительная процедура» — сказал Горожанкин.

По его словам, после ожога и сопутствующих процедур его организму требуется отдых, и врачи приняли такое решение. Горожанкин добавил, что продюсер проспит сутки-двое, передает РБК.



Напомним, что Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени. Спустя некоторое время появилась информация о смерти Алибасова, однако затем Горожанкин заявил, что эти сообщение не соответствуют действительности.

