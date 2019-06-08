Профессор КФУ предложил активнее использовать творчество классиков в «Тотальных диктантах»

В «Тотальных диктантах» должно использоваться и творчество классиков, убежден доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Алексей Пашкуров. Он отметил, что этот пласт культуры не должен забываться.

«Я знаю, что очень интересно проходили диктанты по блестящему творчеству Гузель Яхиной и по творчеству ряда других современных писателей. Мне кажется, чуть более настойчиво можно было рекомендовать чаще включать классику в «Тотальные диктанты». Безусловно, современную литературу надо знать, но и классику не стоит забывать», — цитирует «Татар-информ» «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым», в котором принял участие Алексей Пашкуров.

Впервые акция «Тотальный диктант по русскому языку» прошла в Татарстане в 2012 году. В первый год диктант написали всего 448 жителей Казани, из которых лишь двое заслужили оценку отлично. В текущем, 2019 году диктант написали более 6 тысяч татарстанцев, в том числе 2 643 казанца. Диктант проходил на 91 площадке.