Число банков-участников программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса превысило 80

Глава Корпорации МСП Александр Браверман рассказал, что количество кредитных организаций, которые участвуют в программе льготного кредитования малых и средних предприятий, превысило 80.



«Количество банков расширилось, их более 80, это тоже очень важно, потому что невозможно делать программу исключительно через системное подразделение», — сообщил Браверман ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.



Ранее правительство России повысило максимальную ставку субсидирования организаций, кредитующих малый и средний бизнес на льготных условиях, до 3,5%. Кроме того, минимальная процентная ставка по кредитам может составлять менее 8,5% и быть ниже ключевой ставки ЦБ.

