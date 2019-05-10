Правительство повысило максимальную ставку субсидирования льготных кредитов для бизнеса

Правительство России повысило максимальную ставку субсидирования организаций, кредитующих малый и средний бизнес на льготных условиях, до 3,5%.



Согласно документу, одновременно из правил предоставления субсидий исключается положение о минимальной процентной ставке по кредитам — она теперь может составлять менее 8,5% и быть ниже ключевой ставки ЦБ.

Нижняя граница суммы кредита на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств снижается с 3 млн до 500 тыс. рублей, а максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств теперь составляет 500 млн рублей вместо 100 миллионов.

Ранее Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5%.

Субъекты малого и среднего бизнеса РТ уже взяли 360 млн рублей в качестве льготных кредитов.