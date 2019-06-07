Губернатор Самарской области сообщил об увольнении директора по развитию «Крыльев Советов»

Директор по развитию футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Шикунов был отправлен в отставку. В ближайшее время пройдет проверка деятельности клуба, рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



Напомним, что в минувшем сезоне команда заняла в чемпионате России 13-е место.



«Спортивный директор (директор по развитию) в клубе больше работать не будет. Фамилия его — Шикунов. Понятно, что такой результат не устраивает, соответственно, спортивного директора мы отправляем в отставку» — сказал Азаров.



По словам губернатора региона, до конца июня планируется провести переговоры с главным тренером «Крыльев Советов» Миодрагом Божовичем.

«Вопрос его мотивации: если есть мотивация строить вместе с нами перспективу клуба, рассчитанную на долгие годы вперед, мы готовы делать это вместе. Если же амбиции другие, они нас не устраивают», — цитирует Азарова «РИА Новости».



Шикунов был назначен спортивным директором «Крыльев Советов» летом 2018 года.

Напомним, что игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск до 17 июня.