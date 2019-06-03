«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня

По окончании стыковых матчей против «Нижнего Новгорода», по итогам которых «Крылья Советов» сохранили прописку в Премьер-лиге, игроки и тренерский штаб получили трехнедельный отпуск.



Самарская команда соберется снова в Москве 17 июня, где в течение двух дней будет проходить медосмотр. Затем «Крылья Советов» с 19 по 23 июня будут тренироваться в Самаре, а закончится самарский этап подготовки к сезону матчем против молодежного состава, сообщает пресс-служба самарского клуба.



С 24 июня по 7 июля команда проведет учебно-тренировочный сбор в Австрии, где сыграет четыре матча. По два матча должны пройти 29 июня и 6 июля.