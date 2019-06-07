Депутата Курской облдумы лишили мандата за 27 незадекларированных квартир

Депутат Курской областной думы от КПРФ Игорь Астапов был лишен мандата за то, что не указал в декларации о доходах приобретение супругой 27 квартир.

Как отметил в ходе заседания Курской облдумы председатель комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике Игорь Зоря, комиссией рекомендовано досрочно прекратить полномочия Астапова во исполнение решения суда.

В итоге 23 человека выступили за лишение Астапова депутатских полномочий. Шесть человек высказались были против, один воздержался.

Тем не менее, Игорь Астапов имеет право на обжалование решения суда, в том числе, обратившись в Конституционный суд, передает ТАСС.



Напомним, что в мае члены Совета Федерации исключили из своих рядов Рауля Арашукова. Его обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля.

