Украинский суд арестовал пять самолетов «Руслан» российской авиакомпании

Подольский райсуд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Украины арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» (РФ).



В пресс-службе юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», которая представляет интересы госпредприятия «Антонов» уточнили, что запрет на эксплуатацию самолетов сделан в рамках уголовного производства по статье «Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия» Уголовного кодекса Украины, передает «Интерфакс».



О фактическом местонахождении самолетов не сообщается.



Ранее в ПАО «Ил» сообщили, что заключен контракт на разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан».

