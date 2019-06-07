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Происшествия

Украинский суд арестовал пять самолетов «Руслан» российской авиакомпании

19:54, 07.06.2019
Украинский суд арестовал пять самолетов «Руслан» российской авиакомпании
Фото: mil.ru

Подольский райсуд Киева по ходатайству Главного управления Национальной полиции Украины арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» (РФ).

В пресс-службе юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», которая представляет интересы госпредприятия «Антонов» уточнили, что запрет на эксплуатацию самолетов сделан в рамках уголовного производства по статье «Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия» Уголовного кодекса Украины, передает «Интерфакс».

О фактическом местонахождении самолетов не сообщается.

Ранее в ПАО «Ил» сообщили, что заключен контракт на разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан».

Происшествия
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