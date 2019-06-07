Президент Татарстана посетил пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и члены делегации Татарстана приняли участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступил президент России Владимир Путин.

Путин сообщил, что «формально рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями. В 2011—2017 годах рост в среднем 2,8 процента ежегодно. В последние годы — чуть больше трех процентов».

«Но на наш взгляд, и лидерам государств, всем нам необходимо откровенно признать: несмотря на упомянутый рост, существующая модель экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. И этот кризис носит всеобъемлющий характер», — заявил президент РФ.



С приветственным словом к участникам пленарного заседания обратился председатель КНР Си Цзиньпин.

Также состоялись выступления президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает пресс-служба президента РТ.

На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин впервые публично прокомментировал дело основателя Baring Vostok Майкла Калви. По словам российского президента, в деле должны разобраться правоохранительные органы.

