В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен почти на 27 процентов

В Республике Татарстан по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2019 года работы выполнены на 26,5%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.



По его словам, всего в этом году в рамках программы планируется отремонтировать 942 многоквартирных дома в 42 районах республики.

Также Алексей Фролов доложил о ходе капремонта на объектах культурного назначения. Он уточнил, что работы ведутся на 35 объектах из 40. На пяти объектах работы завершены.

Капремонт детских оздоровительных лагерей ведется на восьми объектах из 12 запланированных. На трех объектах работы завершены.



Кроме того, работы идут на семи объектах здравоохранения. Помимо капремонта их дооснащают медицинским оборудованием и мебелью, передает пресс-служба президента РТ.

В конце мая министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин сообщал, что работы по программе капремонта жилых домов в республике выполнены на 18,5%.

